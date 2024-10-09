Элвин Грей сообщил, что попал в больницу после выявленных симптомов простуды. Народный артист Башкортостана показал себя в больничной палате в Telegram-канале.

В личном блоге артист пожаловался на простуду: у него болит горло и опухли гланды. Заболев, Грей решил проверить состояние организма, чтобы предотвратить другие болезни.

«Я решил пройти полный чек-ап, все анализы сдать. Вот сижу я в палате, накормили, ЭКГ сделали. В общем, решил проходить обследование каждый год, сдавать анализы с головы до ног. Всё буду смотреть, чтобы в организме никаких болячек не было», — сообщил Элвин.

Артист посоветовал поклонникам следить за здоровьем. По его мнению, здоровье — «самое главное».

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