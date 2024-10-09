У 89-летнего актера Василия Ливанова выявили поражение мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Госпитализированному накануне из-за инсульта актеру Василию Ливанову стало хуже. Исполнителю роли Шерлока Холмса в одноименном телесериале грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства. Врачи обнаружили у него поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови.

Также сообщается, что Ливанов частично парализован. Актер до сих пор находится на ИВЛ в отделении реанимации.

Напомним, Василия Ливанова госпитализировали 29 сентября. Он перенес третий инсульт, жаловался на проблемы с сердцем и слабость. В итоге актеру удалили тромб и расширили артерии.

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