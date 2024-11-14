Эльману Пашаеву запретили писать письма семье и просить свидания

Эльману Пашаеву запретили общение с внешним миром: он не может писать письма семье и просить свидания. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Пашаев сидит в СИЗО «Матросская тишина» — в одном из самых строгих изоляторов, куда попадают генералы, адвокаты и юристы. Эльману разрешено общаться только с адвокатом по своему делу о мошенничестве. В СИЗО действует режим повышенного надзора и усиленной безопасности. Все передачки досматриваются с особым пристрастием.

При этом, как утверждает источник, в СИЗО комфортные условия для проживания. Так, например, еду из местного ресторана можно заказывать неограниченно. Еще есть спортзал и салон красоты, в которые ходит Эльман.

Ранее суд Москвы отклонил апелляцию Пашаева на арест и оставил его в СИЗО. Подробности читайте в этой новости.

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