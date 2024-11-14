Алла Пугачева отказалась от концертов в РФ за 20 млн из-за шумихи в СМИ

Алла Пугачева отказалась от двух выступлений за 20 млн из-за шумихи в СМИ и нежелания попасть в скандал. Также певица не смогла найти музыкантов, которые согласились бы выйти с ней на сцену. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артистка до сих пор получает предложения на корпоративы в России. Пугачева соглашается на мероприятия за 20 млн рублей, перелет бизнес-классом, наличие охраны и Rolls-Royce.

В первом случае артистка сама отказалась от выступления, побоявшись слива видео в Сеть. Во втором — заказчик, который переживал за имидж. После двух сорванных концертов Пугачева не берет заказы на новогодние корпоративы в России.

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