Эльман Пашаев доставлен в суд Москвы, где ему изберут меру пресечения

Эльман Пашаев доставлен в гарнизонный военный суд Москвы, где ему изберут меру пресечения. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В распоряжение источника попали кадры, сделанные у здания суда. На них заметно, как адвоката выводят из специальной машины в наручниках. Отмечается, что уже 18 сентября ему изберут меру пресечения. По данным источника, если Эльмана арестуют, то его контракт с Минобороны РФ будет заморожен.

Напомним, что адвоката подозревают в мошенничестве на сумму, превышающую 45 млн рублей.

Ранее десятки обманутых клиентов Эльмана Пашаева написали заявления на адвоката. Подробности читайте в этой новости.

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