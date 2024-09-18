Певица Алсу решила делить совместно нажитое имущество с Абрамовым не в России, а в Лондоне

Певица Алсу решила делить совместно нажитое имущество с экс-мужем Яном Абрамовым в Англии. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT отмечает, что артистка подаст иск в суд Лондона, так как у нее есть гражданство страны.

В 2004 году Алсу рассказала, что у нее есть паспорт Великобритании. Она объяснила необходимость получения документа тем, что с ним проще путешествовать. И судя по всему, теперь она решила воспользоваться этим еще и в разделе имущества. Адвокат Александр Добровинский отметил, что 10 млрд рублей для Алсу выгоднее делить именно за границей, так как суд Лондона встанет на ее сторону из-за наличия гражданства.

«Для меня это неожиданный ход, поскольку всё перемещается в недружественную страну. Видимо, Алсу поняла, что здесь у неё шансов мало на раздел имущества, и она планирует подавать на раздел там», - заявил юрист.

Отметим, что у бывших супругов есть заграничная недвижимость - квартира в Лондоне, дома на Кипре, в США, Франции и Монако.

Ранее Алсу отреагировала на первое после скандала интервью Анастасии Решетовой.