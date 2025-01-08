«Эллочка-людоедка, ты ли это?»: в Сети высмеяли образ Ксении Собчак в перьях

В Сети высмеяли журналистку Ксению Собчак за шапку с красными перьями. Фолловеры раскритиковали знаменитость под ее новыми снимками в соцсети.

В личном блоге Ксения Собчак показала смелый образ, надев красную шапку и юбку со страусиными перьями от Prada. Журналистка не отрицает, что не сможет выйти в свет в таком головном уборе, зато охотно примерила его для новой съемки. Увидев снимки, россияне высмеяли модный эксперимент Ксении.

«Эллочка-людоедка, ты ли это? Разве так губы еще красят? Страшнота — страшная сила», — написали россияне.

Примечательно, что сама журналистка не отреагировала на критику.

«Есть вещи, мимо которых просто нельзя пройти, хотя понимаешь, что носить их некуда. Вот так и собирается у меня на полках удивительный набор вещей разных лет», — прокомментировала свой наряд знаменитость.

Ранее Ксения Собчак похвасталась валенками и стала объектом насмешек. Подробности читайте в этой новости.

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