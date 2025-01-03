«К народу потянуло?»: Ксения Собчак похвасталась валенками и стала объектом насмешек

Журналистка Ксения Собчак предпочитает необычную, привлекающую внимание дизайнерскую обувь. Однако она удивила своих подписчиков, продемонстрировав валенки с изображенными на них снегирями.

«Моя модная обувь на ближайшую неделю», - написала Ксения в своем Telegram-канале.

На снимке она показала пару серых валенок, а также вязаные носки в тон, на которых также изображены сидящие на рябиновом кусте птицы.