«К народу потянуло?»: Ксения Собчак похвасталась валенками и стала объектом насмешек
© Komsomolskaya Pravda/East News
Журналистка Ксения Собчак предпочитает необычную, привлекающую внимание дизайнерскую обувь. Однако она удивила своих подписчиков, продемонстрировав валенки с изображенными на них снегирями.
«Моя модная обувь на ближайшую неделю», - написала Ксения в своем Telegram-канале.
На снимке она показала пару серых валенок, а также вязаные носки в тон, на которых также изображены сидящие на рябиновом кусте птицы.
Подписчики похвалили Ксению за выбор, отметив красоту и удобство валенок. Однако нашлись и те, кого удивила новая пара обуви эпатажной журналистки. Кроме того, пользователи не исключили, что Собчак таким образом решила пошутить.
«К народу потянуло?» - поинтересовался один из комментаторов.
Ранее Ксения Собчак удивила подписчиков новым экстравагантным образом. Журналистка поделилась кадрами в костюме и необычных туфлях с ремнями в личном блоге, однако многие не оценили ее наряд, заявив, что «это уже перебор».