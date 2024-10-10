Ели в кафе из одноразовой посуды: Павла Дурова заметили на свидании с возлюбленной, потерявшей ребенка

Бизнесмен Павел Дуров проводит много времени в Париже вместе с возлюбленной Юлией Вавиловой. Недавно их заметили в кафе на свидании. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Подписчица канала узнала Дурова, когда была в одном из заведений во Франции. Она сфотографировала миллионера вместе с его девушкой. Пара мило беседовала, сбросив верхнюю одежду на свободный стул. Ели они из одноразовой посуды.

Напомним, что Юлия была беременна от Дурова, но потеряла ребенка в начале октября. Он подтвердил, что у него отношения с моделью, и они даже хотели создать семью. Однако им помешал его арест в Париже. Из-за стресса у Вавиловой произошел выкидыш. Бизнесмен подчеркивал, что на девушку оказывали давление, к которому она не привыкла. И сейчас они пытаются вместе справиться с потерей.

К слову, 10 октября Дуров отмечает день рождения. Миллионеру исполнилось 40 лет. О праздновании юбилея он не говорит, но активно получает поздравления. Не обошла стороной событие и Ирина Болгар, которая называет себя матерью его детей. Она опубликовала в Сети кадры из бывшей тюрьмы и обратилась к экс-возлюбленному.

Ранее представитель Павла Дурова заявил, что Ирина Болгар никогда не была девушкой миллионера.