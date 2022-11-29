Елена Воробей вслед за звездными коллегами сбежала в Израиль

За последние несколько месяцев в связи с проведением СВО на территории Украины Россию покинули многие артисты отечественного шоу-бизнеса. Среди них оказалась и юмористка Елена Воробей.

Артистка сообщила, что перебралась в Израиль, где у нее сейчас живут многие друзья. Встретившись с коллегами, Воробей подметила, что они не остаются без работы и легко создают новые шоу, на которых могут зарабатывать.

Елена призналась, что в Москве испытывала сильный стресс, потому что многие «знакомые, умные и культовые люди» уехали из страны. Прилетев в Израиль, она обнаружила там Аллу Пугачеву, Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ), Андрея Макаревича*, Ивана Урганта, Моргенштерна*.

На родине Воробей подверглась критике со стороны поклонников, но артистка старается сохранять хладнокровие. Она поделилась, что давно хотела перебраться в Израиль, и теперь главное пережить хейт в свою сторону, ведь «нервы у нее не железные».

Напомним, что о местонахождении Ивана Урганта долгое время не было ничего известно. Недавно актриса Елена Драпеко в интервью сообщила, что телеведущий обосновался за границей и теперь не скоро вернется в Россию, так как потерял всенародную любовь. Теперь же благодаря Елене Воробей поклонники узнали, что Ургант находится в Израиле, как и многие другие отечественные артисты.

К слову, совсем недавно Россию покинул известный блогер Даня Милохин. Молодой человек улетел в Америку, и теперь ему могут запретить возвращаться на родину.

*(Признан иноагентом на территории РФ)