«Папа-то у него нормальный»: известная актриса раскрыла личную тайну Ивана Урганта

Иван Ургант уже почти год не появлялся на российском телевидении. А его молчание в социальных сетях только подогревает слухи вокруг артиста. Заслуженная артистка РСФР Елена Драпеко дала интервью Вячеславу Манучарову и рассказала о подробностях личной жизни телеведущего.

Драпенко не стала скрывать, что поступки Урганта на фоне СВО сильно разочаровали ее. Она близко знакома с его отцом Андреем Ургантом, и он был тоже в шоке от того, что говорил и делал его сын. Актриса поделилась, что очень любила Ивана и его программу «Вечерний Ургант», но артист выбрал финансовое благополучие, а не родину. «Папа-то, Андрюша, нормальный. А Ваня решил, видимо, на этой вот волне спасти свое финансовое благополучие, семью», - считает Елена.

Актриса уверена, Ургант не выходит на связь, так как и он, и его близкие люди осели за границей. Но теперь, если шоумен решит вернуться, народ его не примет. По ее мнению, всеобщую любовь он уже потерял.

На вопрос, когда Ургант вернется, Елена Драпенко ответила неоднозначно. Она считает, что сроки будут зависеть от того, как обустроится Иван за рубежом, а также, когда закончится СВО.

Ранее отец Ивана Урганта публично высказался по поводу своего сына. Он заявил, что телеведущий не сделал ничего плохого, и «Кремль к нему претензий не имеет».