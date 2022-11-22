Алена Жигалова заявила, что Дане Милохину запретят въезд на территорию РФ за исполнение гимна Украины

На днях в Сети разгорелся очередной скандал с участием популярного блогера Дани Милохина. Сбежав из России после внесения своего имени в черный список телевидения, тиктокер принялся изучать украинский язык вместе с другом и коллегой Артуром Бабичем. Во время стрима Милохин решил спеть гимн Украины, за что его раскритиковали поклонники.

Недовольным поведением артиста оказался и Оскар Кучера. Он назвал Даню мразью и поблагодарил его, что избавил российских детей от своего творчества, уехав из страны.

О ситуации вокруг блогера в этот раз высказалась и журналистка Алена Жигалова. Она считает, что за исполнения украинского гимна Милохин может попасть под персональные санкции. По словам Жигаловой, Дане будет очень сложно вернуться, так как не исключено, что ему запретят въезд на территорию РФ.

В своем шоу «Алена, блин!» журналистка отметила, что Даня еще очень глуп и молод, поэтому не понимает всю серьезность своих поступков. «Ну, в 70 лет дедушка Даня Милохин может вернуться в Россию, а пока все 50 лет будет пасти коров в США. Будет ковбой Даня Милохин», - сказала Алена Жигалова.

Ранее продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что Даня Милохин недолго будет в черном списке. По его словам, у артиста очень могущественные покровители, которым не понравится игнорирование блогера.