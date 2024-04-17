Елена Воробей решила скрыть от россиян гастроли с украинским артистом-русофобом

Елена Воробей запанировала на май гастроли в Германии вместе с украинским артистом Владимиром «Зевсом» Евсеевым, который не скрывает своих русофобских взглядов и активно спонсирует ВСУ.

Как пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь», вместе они планируют заработать по 3,9 миллиона рублей с каждого выступления.

При этом сама юмористка предстоящие 17 и 19 мая концерты в Германии предпочла скрыть от российских поклонников. В своих соцсетях она публикует только афиши выступлений в Сочи и Турции.

Ранее Елена Воробей рассказала о тяжелой операции дочери. Она призналась, что в какой-то момент у Сони начались проблемы со спиной — девочке понадобилось хирургическое вмешательство на позвоночнике. За операцию в Германии Воробей заплатила 50 тысяч евро.

Кроме того, Елена вспомнила, как ее подставила Татьяна Брухунова. Жена Евгения Петросяна сфотографировала его поцелуй с Воробей, а затем слила в Сеть. После этого к ней в аэропорту подходили люди и осуждали за то, что она якобы увела юмориста из семьи.