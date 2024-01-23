«Заметала следы»: Елена Воробей рассказала, как ее подставила Татьяна Брухунова

Молодая жена Евгения Петросяна сфотографировала его поцелуй с Еленой Воробей, а затем слила в Сеть. Об этом юмористка рассказала в эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

В 2018 году Елена Воробей приехала в Театр эстрады к Юрию Гальцеву, где был Евгений Петросян со своей нынешней женой Татьяной Брухуновой. Юморист бросился на эмоциях целовать Елену, а Татьяна в этот момент их сфотографировала. На следующий день фото Воробей и Петросяна было опубликовано во всех газетах на первой полосе.

Именно тогда Петросян развелся со своей супругой Еленой Степаненко после 33 лет совместной жизни. Многие посчитали, что Воробей стала разлучницей пары.

Елена признается: после публикации фото к ней в аэропорту подходили люди и осуждали за то, что она якобы увела юмориста из семьи.

«Потом позвонил Евгений Ваганович и сказал: "Ну что, проснулась знаменитой в очередной раз?" Я интересуюсь: "Кому это пришло в голову?" Ответил, мол, Татьяне. Наш, говорит, папарацци семейный. Заметала следы…» — рассказала телезвезда.

Татьяна Брухунова работала концертным директором Петросяна. Она младше юмориста на 44 года. Пара расписалась в 2019 году, в 2020 году у них родился сын Ваган.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала о своей жизни до встречи с Петросяном.