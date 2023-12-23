«Шесть часов тишины»: Елена Воробей рассказала о тяжелой операции дочери

Юмористка Елена Воробей нашла нужным рассказать о тяжелой операции дочери Сони, об этом она сообщила в программе «Секрет на миллион».

В гостях у Леры Кудрявцевой оказалась юмористка Елена Воробей вместе с дочерью Соней. Знаменитость рассказала, что в какой-то момент у ее дочери начались проблемы со спиной — девочке понадобилась операция на позвоночнике.

Воробей рассматривала несколько стран для проведения хирургического вмешательства, однако остановилась на Германии. Стоимость операции составила более 50 тысяч евро, призналась артистка.

«Что-то заняла, что-то у меня было. В общем, набрала нужную сумму», — рассказала она.

По воспоминаниям Воробей, в день операции она сильно волновалась и ждала звонка из клиники.

«Шесть часов тишины. Мы договорились, что будет обратная связь. У нас был переводчик, который был приглашен для общения с медработниками. Но никто не отвечал, включая переводчика. Мы не знали, что думать. Мы просто сидели за столом шесть часов», — рассказала она.

В итоге знаменитости позвонили из клиники и сообщили, что операция прошла успешно.

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