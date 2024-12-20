Елена Воробей назвала темы, на которые никогда не будет шутить

Юмористка Елена Воробей заявила, что никогда не будет шутить про смерть и религию. Об этом сообщает Газета.Ru.

По словам знаменитости, в жизни для нее не существует запретных тем для шуток. Она любит «мужской» и черный юмор. При этом Елена не станет шутить на сцене про смерть и религию, поскольку это может обидеть зрителя. Воробей отмечает, что уважает чувства своих поклонников.

«Шутки про религию, про смерть и про все, что может оскорбить часть аудитории, — это для меня неприемлемо. Я считаю, что людей, которые приходят на твои выступления, нужно заранее любить и благодарить за то, что нашли время, купили билеты. Зачем их оскорблять? Есть много прекрасных тем, где можно похулиганить, не заходя в это болото», — высказалась знаменитость.

Елена отметила, что сейчас артистам трудно собрать полный зал. По словам юмористки, для нее зритель «на вес золота».

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