«Ее тошнило кровью»: Елена Воробей рассказала об операции, которую перенесла ее дочь

Елена Воробей рассказала об операции, которую перенесла ее дочь. Об этом сообщает «Теленеделя».

Юмористка Елена Воробей еще в августе этого года сообщала, что ее дочь перенесла операцию в Германии по исправлению челюсти. По словам Воробей, хирургическое вмешательство 22-летней Софье было необходимо — из-за проблем у нее присутствовал риск раннего инфаркта.

Послеоперационное восстановление девушки проходило тяжело. Несмотря на это, Воробей всегда была рядом с дочерью.

«Я же держала дочь за руку, когда ее тошнило кровью после операции. Когда на твоих глазах хирургический тазик наполняется кровью, ты не можешь ничего сделать, кроме как позвать доктора. А тебе говорят, что это нормально, потому что кровь попала в желудок во время операции», — рассказала артистка.

Воробей добавила, что Софья переживала из-за того, как изменится ее внешность после операции. Однако благодаря современным технологиям она смогла увидеть заранее свой новый облик на компьютере.

Ранее мы писали о том, что 57-летняя Елена Воробей вернулась в Москву после слухов о переезде в Италию.