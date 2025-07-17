Елена Воробей лишилась своих аккаунтов в соцсетях и потеряла миллион на рекламе

Елена Воробей лишилась своих аккаунтов в соцсетях. Из-за действий мошенников юмористка якобы лишилась более миллиона рублей, которые могла заработать на рекламе.

Как пишет Telegram-канал Mash, Воробей написала заявление в полицию и заверила, что лишилась доступа к соцсетям еще в июле 2024 года. Она оценила причиненный ущерб в миллион рублей.

При этом монетизацию для блогеров из России в указанных ей соцсетях отключили еще в феврале 2022 года.

Напомним, в апреле 2024 года стало известно о том, что Елена Воробей запанировала на май гастроли в Германии вместе с украинским артистом Владимиром «Зевсом» Евсеевым, который не скрывает своих русофобских взглядов и активно спонсирует ВСУ. Однако артистка попыталась скрыть эту информацию от российских поклонников.

Ранее Елена Воробей заявила, что в жизни для нее не существует запретных тем для шуток, она любит «мужской» и черный юмор. Однако артистка никогда не будет шутить про смерть и религию.