Елена Степаненко закрыла юрлицо в РФ после распада дуэта с Евгением Петросяном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в феврале 2025 года Елена Степаненко обратилась в налоговую, чтобы закрыть свое юрлицо, через которое проводила доходы от выступлений и организовывала концерты. Ее шоу закрыли в 2020 году из-за низких рейтингов, а с 2021-го она почти перестала выходить на сцену.

В 2018 году Елена развелась с Евгением Петросяном, после чего их творческий дуэт распался.

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