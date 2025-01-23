Евгений Петросян подал новый иск с требованием выписать дочь из квартиры. Об этом стало известно «Страстям».

25 ноября Хамовнический районный суд оставил без движения иск Евгения Петросяна к дочери Викторине из-за нарушений. Согласно данным, юморист требовал выселить родственницу из квартиры и снять ее с регистрационного учета.

В картотеке суда, где рассматривается дело, указано, что Петросян исправил ошибки и подал новый иск против Викторины с прежними требованиями 23 января. Первая беседа по делу уже назначена на 17 февраля.

Напомним, Евгений Петросян делил квартиру на Ростовской набережной площадью 34 кв. м и стоимостью примерно 20 млн рублей после развода с Еленой Степаненко.

Ранее мы писали о том, что юморист Евгений Петросян потратил на отдых на Мальдивах более миллиона рублей.