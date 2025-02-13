Дмитрий Нагиев начал зарабатывать миллионы на курсах по развитию

В прошлом году Дмитрий Нагиев запустил в Дубае курсы по личностному росту. Недельный интенсив стоил тогда 400 тыс. рублей, но видимо дела шли так хорошо, что шоумен поднял цену на свои услуги.

Последний курс по раскрепощению и поднятию самооценки прошел в декабре, сейчас организаторы набирают участников на новый, который состоится в марте. Можно выбрать двухдневный или семидневный интенсив. В каждой группе по 25 человек. Нагиев пообещал присутствовать на нескольких занятиях — ученики смогут сыграть с ним в мини-спектакле, пишет Kp.ru.

Как пояснила менеджер, в двухдневном курсе звезда будет присутствовать на трехчасовом мастер-классе, на репетиции и самом показе. На недельной программе он проведет два мастер-класса.

С участниками курса в оставшееся время будут взаимодействовать другие эксперты: актриса Ксения Митрофанова, актер Александр Шульгин и сын Нагиева Кирилл.

Два дня занятий обойдутся в 311 тыс. рублей, неделя — в 511 тыс. рублей. Для VIP-участников есть специальная программа. Она обойдется в 1,5 млн рублей — отличие лишь в том, что в группе будет до 8 человек, а общение с Нагиевым продлится до 7 часов.

Ранее власти Петербурга подали в суд на сына Дмитрия Нагиева из-за неуплаты аренды.