Елена Перминова пришла на гала-ужин с предполагаемым 28-летним избранником. Кадры с мероприятия были опубликованы в соцсети.

В Лувре состоялся гала-ужин в честь начала Недели моды. Елена появилась на мероприятии не одна, а в компании молодого манекенщика, которого называют ее новым бойфрендом. Тарас Романов младше Елены на 10 лет, однако, судя по всему, разница в возрасте их не смущает. Пара вела себя расслабленно и обнялась для совместного снимка.

Для выхода в свет модель выбрала коричневое длинное платье с ассиметричным вырезом на плече. Наряд знаменитости подчеркнул ее стройную фигуру. Елена распустила волосы и сделала нюдовый макияж. А Тарас отдал предпочтение классическому костюму с галстуком и белой рубашкой.

Отметим, что сама Елена не комментировала слухи о новом романе.

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