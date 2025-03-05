Девушку Павла Дурова Юлию Вавилову поздравляют с беременностью спустя полгода после потери ребенка

У Юлии Вавиловой - девушки основателя Telegram Павла Дурова – заметили округлившийся живот во время прямого эфира. В Сети уверены, что она ждет ребенка, хотя еще полгода назад потеряла малыша.

Об этом сообщает Woman.ru.

Слухи появились после того, как Юлия встала из-за стола во время прямой трансляции. На приведенных изданием кадрах, действительно, виден слегка округлившийся живот. Пару стали поздравлять с беременностью, хотя ни Юлия, ни Павел не комментируют информацию.

Ранее Вавилова рассказывала, что узнала о беременности от Дурова, когда тот был под стражей. Павлу сообщил радостную новость адвокат, когда основатель Telegram сидел в парижском СИЗО. На 10-й неделе беременности девушка узнала, что сердце малыша не бьется.

Если слухи о беременности Вавиловой подтвердятся, то ребенок, предположительно, может стать шестым для Дурова.