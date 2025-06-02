Уже расстались? Елена Перминова и ее молодой бойфренд удалили все совместные фото из соцсетей

Модель Елена Перминова намекнула на расставание с молодым бойфрендом-манекенщиком Тарасом Романовым. Из их соцсетей пропали все совместные фотографии.

В конце 2024 года Перминова неожиданно для поклонников сообщила о разрыве с миллионером Александром Лебедевым – отцом ее детей. Она отмечала, что они остались в хороших отношениях, но при этом не раскрывала причину расставания. Практически сразу после ухода от бизнесмена модель закрутила новый роман – ее возлюбленным стал мужчина-модель Романов. Сначала они не подтверждали свои чувства друг к другу, но весной признались, что действительно влюблены.

Еще в конце мая Тарас посвящал избраннице трогательные строки, называл самой прекрасной и своим близнецом. А сейчас поклонники обсуждают возможное расставание Перминовой и Романова. Дело в том, что они удалили все совместные фото из социальных сетей. Комментарии по этому поводу они пока не давали.

Напомним, что с Лебедевым Елена прожила около 19 лет, но официально они не были женаты. После расставания модель и миллионер продолжают общаться и воспитывают детей по очереди.

Ранее Елена Перминова поругалась с Леной Лениной в Каннах.