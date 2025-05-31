Продюсер Игорь Матвиенко заработал на бизнес-империи 413 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Продюсер Игорь Матвиенко является учредителем шести компаний. Все они так или иначе связаны с музыкальной деятельностью. Согласно открытым источникам, самую крупную прибыль в 2024 году показало ООО «Р-КОНЦЕРТ» — 168,7 миллионов рублей, чистый доход организации составил 70,8 миллионов рублей.

На втором месте по доходам располагается ООО «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР И. МАТВИЕНКО» — за 2024 год компания заработала 95,8 миллионов рублей, чистыми — 32,8 миллионов рублей.

ООО «МЭЙНСТРИМ ПРОДАКШН», в которой Матвиенко принадлежит доля 80%, за 2024 год принес продюсеру 70,8 миллионов рублей.

Еще три организации Матвиенко (ООО «МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ МАТВИЕНКО», ООО «М.А.М.А.» и ООО «МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ МАТВИЕНКО») заработали суммарно 77,7 миллионов рублей. Таким образом, общая прибыль всех компаний продюсера за 2024 год составила 413 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Николай Расторгуев заработал на продюсерском центре 30,9 миллионов рублей.