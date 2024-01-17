Актриса Агата Муцениеце вместе с детьми живет с миллионером Владимиром Перельманом. Об этом сообщает издание Kp.ru.

После развода личная жизнь Агаты стала самой обсуждаемой темой. Долгое время актрису подозревали в романе с Александром Соколенко. Однако в беседе с журналистами друзья Агаты опровергли подобные заявления. Они заявили, что артистка и стоматолог случайно пересеклись в Таиланде. Кроме того, окружение Муцениеце уточнило, что на данный момент она строит отношения с известным ресторатором. Речь идет про 39-летнего Владимира Перельмана.

Как выяснилось, знаменитостей познакомила Светлана Бондарчук на одном мероприятии. Агата и Владимир весь вечер не расставались и даже уехали вместе. С тех пор между ними возник роман.

«У них роман с начала декабря. Почти сразу Агата познакомила нового избранника с детьми Мией и Тимофеем. Они теперь живут под одной крышей», — сообщили инсайдеры.

Отметим, что пока ни Агата, ни Владимир не подтверждали новости об их романе.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце через суд требует расторгнуть соглашение с экс-супругом Павлом Прилучным. Подробности смотрите в этой статье.