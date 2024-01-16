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ЭКСКЛЮЗИВЫ
19:33, 16 января 2024
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Безруков с женой в прозрачной кофте посетили премьеру военной драмы «Воздух»

Анна Матисон решила надеть прозрачную кофту на премьеру военной драмы в Москве.
Безруков с женой в прозрачной кофте посетили премьеру военной драмы «Воздух»

© Сайт «Страсти»

Актер Сергей Безруков и его жена Анна Матисон посетили премьеру военной драмы «Воздух» в Москве. Супруга выбрала для мероприятия прозрачную кофту.

На премьере присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Безруков и Матисон появились в киноцентре «Октябрь», держась за руки. Безруков выбрал для выхода черные брюки и пиджак с белой рубашкой, которая не была заправлена. Матисон надела поверх нижнего белья прозрачную кофту. Как обычно, у режиссера был неяркий макияж.

Напомним, 16 января в киноцентре «Октябрь» проходит премьера масштабной военной картины режиссера Алексея Германа-младшего под названием «Воздух». В ней сыграли Сергей Безруков, актрисы Елена Лядова, Кристина Лапшина и другие.

На мероприятие приглашены звезды кино и телевидения, включая актеров Константина Хабенского, Александра Петрова, режиссера Константина Богомолова и других.

Фильм описывает события времен Великой Отечественной войны, когда в смешанный авиационный полк прибыло подразделение летчиц. Девушкам приходится тяжело, но они день за днем доказывают, что не хуже мужчин.

Ранее Безруков называл главный принцип актерской профессии, которому никогда не изменит.

Источник фото:Сайт «Страсти»
Авторы:Лилия КараеваАнна Чеченкова
Теги:
Сергей Безруков
Анна Матисон
премьера
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