Безруков с женой в прозрачной кофте посетили премьеру военной драмы «Воздух»

Актер Сергей Безруков и его жена Анна Матисон посетили премьеру военной драмы «Воздух» в Москве. Супруга выбрала для мероприятия прозрачную кофту.

На премьере присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Безруков и Матисон появились в киноцентре «Октябрь», держась за руки. Безруков выбрал для выхода черные брюки и пиджак с белой рубашкой, которая не была заправлена. Матисон надела поверх нижнего белья прозрачную кофту. Как обычно, у режиссера был неяркий макияж.

Напомним, 16 января в киноцентре «Октябрь» проходит премьера масштабной военной картины режиссера Алексея Германа-младшего под названием «Воздух». В ней сыграли Сергей Безруков, актрисы Елена Лядова, Кристина Лапшина и другие.

На мероприятие приглашены звезды кино и телевидения, включая актеров Константина Хабенского, Александра Петрова, режиссера Константина Богомолова и других.

Фильм описывает события времен Великой Отечественной войны, когда в смешанный авиационный полк прибыло подразделение летчиц. Девушкам приходится тяжело, но они день за днем доказывают, что не хуже мужчин.

Ранее Безруков называл главный принцип актерской профессии, которому никогда не изменит.