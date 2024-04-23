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Опубликовано 23 апреля 2024, 15:47
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Елена Летучая передвигается на костылях со стразами после операции на ноге

Елена Летучая передвигается на костылях со стразами после операции на ноге

© Starface.ru

Елена Летучая передвигается на костылях со стразами после операции на ноге. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В личном блоге телеведущей появились кадры, на которых заметно, что теперь она передвигается на костылях. Как выяснилось, Елена получила травму ноги и перенесла операцию. Знаменитость не стала уточнять, что именно произошло. Вместо этого Летучая продемонстрировала свои костыли, украшенные стразами.

К слову, совсем недавно подобными костылями хвасталась Лера Кудрявцева, которая, как и Елена, травмировала ногу. Знаменитость получила разрыв крестообразных связок и перелом колена во время репетиции номера.

Елена Летучая передвигается на костылях со стразами после операции на ноге

© Из профиля Instagram* Летучей (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что возвращается на работу после операции. Подробности смотрите в этой новости.

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