Елена Летучая передвигается на костылях со стразами после операции на ноге. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В личном блоге телеведущей появились кадры, на которых заметно, что теперь она передвигается на костылях. Как выяснилось, Елена получила травму ноги и перенесла операцию. Знаменитость не стала уточнять, что именно произошло. Вместо этого Летучая продемонстрировала свои костыли, украшенные стразами.

К слову, совсем недавно подобными костылями хвасталась Лера Кудрявцева, которая, как и Елена, травмировала ногу. Знаменитость получила разрыв крестообразных связок и перелом колена во время репетиции номера.