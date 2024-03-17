«Буду сидеть с вытянутой ногой»: Лера Кудрявцева возвращается к работе после операции

Спустя месяц после травмы ноги телеведущая Лера Кудрявцева решила вернуться к делам. В своем Telegram-канале знаменитость сообщила, что уже в понедельник, 18 марта, выходит на работу.

Телезвезда опубликовала видео с медицинских процедур под песню Михаила Боярского «Все пройдет» и рассказала подписчикам, что на следующей неделе собирается вернуться к работе.

«В понедельник выхожу на работу. Ну как выхожу (слово „ход“ пока корявый). Буду сидеть с вытянутой ногой. Ну, тем не менее, медленно выплываю в рабочие будни», — написала Лера Кудрявцева.

Напомним, в начале февраля телеведущая серьезно травмировала ногу на репетиции танцевального номера для нового шоу. Лера Кудрявцева получила разрыв крестообразных связок и перелом колена.

Три недели назад знаменитость прооперировали. 26 февраля телезвезду выписали домой, а 2 марта она начала реабилитацию. Однако восстановление после хирургического вмешательства далось Лере Кудрявцевой тяжело. По признанию телезвезды, каждый шаг на костылях дается ей с трудом.

«Я давно так не уставала. Для меня каждый шаг — это труд, пусть даже и на костылях. Болит одна нога, на которую вся нагрузка, руки тащат тело, подмышки — давят костыли, бедро — ибо одна нога болтается и бедро ее держит», — рассказывала телеведущая.

Ранее сообщалось о том, что бывший муж Пелагеи Иван Телегин перенес операцию на сердце, будучи в сознании.