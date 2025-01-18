«Окончательно пытаются доконать»: актер Герчаков высказался об увольнении Кондулайнен из театра

Актер Герчаков назвал ужасной историю с увольнением Кондулайнен из Театра Луны. Об этом сообщает Абзац.

Восстанавливающаяся после инсульта актриса Елена Кондулайнен пожаловалась на руководство Театра Луны, в котором она работает почти 30 лет. Она заявила, что ее хотят уволить. Актриса отмечала, что ей удалось вернуть речь после инсульта. Однако руководство театра это не убедило изменить своего мнения.

По словам актера Евгения Герчакова, ситуация с увольнением Кондулайнен ужасна.

«Новый художественный руководитель делает то, что хочет. Елена Кондулайнен сегодня нигде не играет из-за болезни, поэтому они решили с ней расторгнуть контракт. Как можно не дать любимой многими актрисе попрощаться? Это неправильно, это ужасно! Необходимо её поддержать, она только после инсульта. Ощущение, будто её окончательно пытаются доконать», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что подруга высказалась о состоянии восстанавливающейся после инсульта Кондулайнен.