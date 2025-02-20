Елена Кондулайнен пожаловалась на отказ правой части тела и потерю речи

Елена Кондулайнен пожаловалась врачам на частичную потерю речи, зрения, отказ правой части тела и чувство страха. 2 месяца назад она снова заговорила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артистка почти не может говорить, передвигается с трудом и с опорой на скандинавские палки. Врачи выдали ей направление на курс повторной реабилитации после инсульта, который она пережила в 2020 году.

Как утверждает Mash, знаменитость уже четыре года борется с последствиями приступа. В декабре 2024 года актриса смогла заговорить.

На данный момент представители актрисы не комментировали новость о ее здоровье.

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