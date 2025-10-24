Елена Борщева рассказала о долгах умершего от рака в 44 года Павла Козмопулоса

Елена Борщева рассказала о долгах умершего от рака Павла Козмопулоса. Юмористка поделилась воспоминаниями о коллеге в соцсети.

24 октября стало известно о смерти участника команды КВН «Сборная Пятигорска». Павел боролся с раком. В 29 лет он стал терять слух и зрение. По словам Елены, несмотря на недуг, коллега не сдавался: артист выступал на сцене, писал книгу и сценарий для фильма.

«Занимался КВН в регионе, много работал с детьми, хоть в последнее время ему было тяжело ходить и даже приходилось передвигаться в инвалидном кресле», — рассказала Елена.

Юмористка сообщила, что умерший был душой компании. Так, после первых гастролей Павел вернулся домой не с гонораром, а с долгами, потому что всех угощал.

«Потом уже просил не выдавать ему деньги до окончания тура», — уточнила Елена.

