«Он очень переживает»: Елена Борщева раскрыла правду о состоянии Дмитрия Диброва

Звезда КВН Елена Борщева рассказала, что Дмитрий Дибров тяжело переживает измену 36-летней жены Полины и последовавший за этим развод. По ее словам, телеведущий не ожидал предательства.

Борщева в последний раз общалась с Дибровым летом на чтецком спектакле, но уже тогда, по ее словам, Дмитрий был один, хотя ранее Полина всегда сопровождала мужа.

«Он был немного на другой волне, чем ранее. Было видно, что он очень переживает. И потом я уже узнала об этой новости. То, что его разрыв проходит спокойно, — это, скажем, достаточно внешне. С ним произошла ситуация, которую он не ожидал», — сказала Елена в беседе с The Voice.

По мнению звезды КВН, Полина в будущем может пожалеть о своем решении уйти к 50-летнему другу семьи, миллиардеру роману Товстику.

Борщева отметила, что бизнесмен непорядочно поступил по отношению к своей жене Елене, так как она долгие годы была его «боевой подругой» и приложила руку к его успеху.

Напомним, о расставании Диброва с Полиной, которая на 29 лет его младше, стало известно в конце июля. Пара рассталась мирно без претензий друг к другу. При этом любовник Полины разводится со скандалом.

Ранее Дмитрий Дибров сравнил себя с писателем Александром Пушкиным и заявил, что они оба являются предводителями Ордена рогоносцев.