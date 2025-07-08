Елена Блиновская оказала родному брату финансовую помощь на 19 рублей. У Александра Останина арестовали все имущество. Теперь он пытается вернуть недвижимость и деньги на счетах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В беседе с журналистами Александр рассказал, что до уголовного дела сестры у него были 5 млн рублей наличными, 4 млн рублей на счетах, а также две квартиры. В одной из них проживают дети. По словам Останина, он не понимает, почему недвижимость, купленную до популярности Елены, хотят изъять.

Также он утверждает, что за все время Елена ни разу не помогла ему финансово. Лишь однажды она сделала перевод на 19 рублей, отдав долг с детства.

Несмотря на проблемы с имуществом, Александр поддерживает связь с сестрой. При этом с племянниками он почти не общается.

Ранее сообщалось, что сестра Алексея Блиновского взяла кредит на 10 млн и угодила под банкротство. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что приставы начали принудительное взыскание двух млн с фирм Алексея Блиновского, которые не платят налоги.