Элегантная и утонченная: Полина Гагарина поразила осиной талией на премьере фильма

Полина Гагарина вышла в свет на премьере китайского фильма. 37-летняя исполнительница хита «Спектакль окончен» появилась на красной дорожке в утонченном образе.

На премьеру фильма, которая прошла в элитном ресторане, специально прилетели актрисы, исполнившие роли в картине. Видео с мероприятия публикует mk.ru.

Гагарина вышла в свет в элегантном и утонченном образе. Актриса появилась на красной дорожке в черном платье с ремешком, который подчеркнул осиную талию звезды. Поверх него Полина надела белую накидку с черными узорами в азиатском стиле.

Знаменитость гармонично смотрелась рядом с миниатюрными актрисами из Китая, отметили журналисты.

Недавно артистка призналась, что исполнила свою давнюю мечту. Она купила студию звукозаписи, где могла бы репетировать с группой и записывать новые треки.

Также звезда рассказывала, что страдает от «туберкулезного» кашля. Подробнее читайте здесь.