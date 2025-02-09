«Еле сдерживаю себя»: Леонид Агутин обратился к живущей в Америке дочери от Варум

Леонид Агутин трогательно обратился к живущей в США дочери.

В честь 26-летия Елизаветы артист опубликовал в личном блоге кадры девушке и поздравил ее с праздником.

Леонид трогательно поздравил наследницу, подчеркнув, что у него выросла безумно талантливая дочь, которой они с мамой Анжеликой Варум гордятся. Кроме того, Агутин признался в сильной любви к Елизавете и в том, что он готов говорить о ней везде и всюду без остановки, из-за чего ему трудно держать себя в руках.

«С днем рождения, крутышка наша! Горжусь тобой хотя бы просто потому, что ты такой интересный человек. Любуюсь тобой. Еле сдерживаю себя, чтобы не болтать о тебе со всеми, кого я знаю, ведь у них тоже есть дети. Смотрю на тебя и вижу классную девчонку, взрослого человека, бесконечно талантливую, сильную и нежную молодую женщину. Мы тебя любим и поздравляем — и тебя, и себя — с твоим рождением! Держись! Будет сложно, но интересно!» — поздравила Агутин дочь.

На данный момент девушка живет в Майами, где и старается построить музыкальную карьеру в Майами. Кроме того, она встречается с американцем, на которого у нее серьезные намерения.

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