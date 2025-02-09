«Мама — это мама»: бывший муж Екатерины Климовой Игорь Петренко рассказал об отношениях с их детьми

Бывший муж Екатерины Климовой Игорь Петренко рассказал об отношениях с детьми от брака с актрисой. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист, долгое время не плативший алименты, заявил, что поддерживает теплое общение с сыновьями.

Несмотря на внушительный долг по алиментам, Игорь Петренко сохранил хорошие отношения с детьми от брака с Екатериной Климовой. Актер старается проводить с мальчиками как можно больше времени, но также называет их мать «самой лучшей на свете».

«Мы можем просто ходить гулять. Вот недавно на коньках катались. У нас очень доверительные отношения. Я стараюсь, скажем так, воспитывать и культивировать отношения. Мама — это мама. Что бы ни было, она самая лучшая на свете», — заявил Игорь Петренко.

Напомним, артисты прожили в браке почти 10 лет, их семья казалась одной из самых образцовых в шоу-бизнесе, но в 2014 году брак распался. Рассказывая о причинах разрыва, Игорь Петренко назвал Екатерину Климову «настоящей хищницей» и упомянул о ее интрижке с музыкантом Романом Архиповым в Лас-Вегасе. При этом актер отметил, что «лучше нее, наверное, нет матери и жены на этом свете».

После развода Игорь Петренко оставил экс-супруге квартиру в Москве и исправно платил алименты на сыновей по соглашению. Однако впоследствии выяснилось, что с 2022 года у артиста накопился внушительный долг перед Екатериной Климовой — более 10 млн рублей. На начало 2025 года актер остался должен бывшей чуть менее 1,3 млн рублей.

Екатерина Климова и Игорь Петренко поженились в 2004 году, а через девять лет их брак фактически распался. В 2014 году актеры официально развелись. У пары двое сыновей — 18-летний Матвей и 16-летний Корней.

Ранее сообщалось о том, что скрывающийся от алиментов Игорь Петренко не пришел на выпускной сына.