Экс-жене Федора Бондарчука грозят новые двукратные штрафы за неуплату старых. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении Светланы Бондарчук поступили 3 административных дела из-за неуплаты штрафов в срок. Согласно кодексу, знаменитости грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

По информации источника, судебные заседания назначены на 24 июня и 3 июля. За какое нарушение Светлане до этого назначали штрафы — не уточняется.

Сама Бондарчук не комментировала новость о неуплате штрафов.

Ранее Светлана Бондарчук рассказала, почему скрывает 26-летнюю дочь Варвару с ДЦП. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в отношении Виктории Бони возбудили дело о пропаганде наркотиков. Ей может грозить штраф до 30 тысяч рублей.