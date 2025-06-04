В отношении Виктории Бони возбудили дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В один из московских судов поступил иск с административным протоколом по ст. 6.13 КоАП (Пропаганда наркотических средств). Дело заведено в отношении телеведущей Виктории Бони. По какой причине был составлен материал, неизвестно. Теперь блогерше может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Добавим, что на днях журналисты писали о сайте Виктории Бони, который попал в руки наркоторговцев. В 2023 году знаменитость продавала услуги по ретритам, однако через какое-то время она закрыла бизнес и продала доменное имя сайта. Уже спустя несколько лет полицейские заблокировали сайт, на котором рекламировали запрещенные вещества.

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