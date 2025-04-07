Экс-жена Паши Техника сообщила, что ее задержали в аэропорту после смерти рэпера

Экс-жену Паши Техника задержали в аэропорту после его смерти. Ева Карицкая рассказала об инциденте в Telegram-канале.

Ева провела последние дни рэпера рядом с ним в Таиланде: Техник умер из-за септического шока, который развился на фоне бактериальной пневмонии. После его смерти блогерша вернулась в Россию, но не без приключений. Еву задержали в аэропорту на допроверку.

«Меня задержали на допроверку в аэропорту. Классическая история. Очень устала, просто невероятно», — рассказала она.

По словам блогерши, тело рэпера должно прибыть в Россию 9 апреля. Она планирует быть на похоронах с сыном от него. После траурной церемонии Ева рассчитывает улететь на отдых за границу.

«Рада, конечно, немножко тому, что выпал снег. Потому что хотя бы Ваня сможет побывать на похоронах папы, так как он полинозник. Нам нужно будет улететь после похорон. Мы полетим туда, где нет берез», — резюмировала блогерша.

Ранее стало известно, какое наследство оставил после себя рэпер Паша Техник. В Сети нашли архивное интервью артиста, в котором он рассказывает о своем имуществе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что прощание с рэпером Пашей Техником пройдет в Храме Петра и Павла в Москве.