Определено место прощания с рэпером Пашей Техником: подробности

На следующей неделе в Москву доставят в цинковом гробу тело рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев), скончавшегося в Таиланде после употребления запрещенных веществ. Прощание с артистом пройдет в Лефортово в Храме Петра и Павла, где он был крещен.

Как пояснил директор Павла Марк Флинк, спасти Техника было невозможно: у него отказывал орган за органом. Рэпер сам желал уйти из жизни и говорил Марку накануне отъезда в Таиланд, что хочет умереть.

«Паша много говорил о смерти, он хотел этого. Буквально за день до отлета он мне сказал: „Я хочу умереть“. И это произошло», — рассказал Флинк Kp.ru.

Транспортировка тела и похороны звезды андеграунд-рэпа обойдутся примерно в 5 млн рублей. Фанаты, друзья и коллеги Павла помогли его родным материально. В их числе: Баста, Александр Зубарев, Вася Вписка, Рома База.

Поскольку Павел родился и вырос в Москве, его мама решила провести прощание с ним в Храме Павла и Петра, в котором крестили рэпера.

Рэпер скончался в больнице Таиланда 4 апреля — врачи отключили его от аппарата ЭКМО, у музыканта случился септический шок и почти все его органы перестали работать.

Напомним, бывшая жена Техника не может рассказать шестилетнему сыну о смерти отца. Девушка была с экс-супругом до последнего дня и следила за работой врачей.