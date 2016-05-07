Несколько квартир: какое наследство оставил после себя рэпер Паша Техник

Ушедший из жизни 40-летний рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) оставил после себя внушительное наследство — несколько квартир в Москве. Недвижимость достанется сыну артиста Ивану.

По-видимому, рэперу удалось заработать внушительную сумму на своем творчестве, несмотря на наркозависимость. В интервью «Вопрос ребром» он рассказал о том, какой недвижимостью владеет. О будущем сына Ивлев позаботился заранее: музыкант купил для Ивана четырехкомнатную квартиру в одном из ЖК Москвы.

«Евро, четырехкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Пиковская, но пойдет. Это же все не мне, а малому», — рассказывал Техник.

Также ему принадлежали квартиры на востоке Москвы, в районах Перово и Некрасовка. На его имя также зарегистрировано жилье в 17-этажном доме рядом со станцией метро Люблино.

По закону, недвижимость рэпера должна перейти его сыну, так как артист был в разводе с женой Евой Карицкой.

Напомним, тело умершего в Таиланде Паши Техника депортируют в Россию. Прощание с рэпером пройдет в Храме Петра и Павла в Москве, где он был крещен.