Экс-жена Паши Техника призвала Vacio лечить голову после хайпа на госпитализации

Бывшая жена Паши Техника призвала рэпера Vacio (Николая Васильева) лечить голову после хайпа на госпитализации. Ева Карицкая прокомментировала скандал с участием артиста в Telegram-канале.

В Сети появилось видео, на котором рэпера увозят на машине скорой помощи в тяжелом состоянии. Сообщалось, что артист получил травмы во время съемок клипа в Париже и друзья Vacio открыли сбор средств на его лечение. Ева Карицкая отреагировала на произошедшее с рэпером и пожелала ему здоровья. Экс-жена Техника отметила, что давно следит за творчеством Vacio.

«Николай, надеюсь ты пойдешь на поправку!» — писала Ева.

Однако затем выяснилось, что рэпер обманул публику, решив привлечь внимание к новому клипу. Ева возмутилась поступком артиста и призвала его к лечению.

«Николай, мне кажется, вам пора лечить голову», — высказалась она.

