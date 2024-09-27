Экс-адвокат сбежавшего из России Vacio заявил, что рэперу грозит лишение свободы

Бывший адвокат рэпера Vacio Роман Попов заявил, что его экс-подзащитному грозит лишение свободы. По его словам, артиста могут посадить за уклонение от военной службы. Его слова цитирует портал «Абзац».

Скандал вокруг Vacio разгорелся после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, где рэпер появился в неподобающем виде. Его арестовали и оштрафовали, а после появилась информация, что он встал на воинский учет.

В социальных сетях Vacio делился, что собирался отдать долг Родине. Однако в последний день он передумал и сбежал из страны. Экс-адвокат исполнителя рассказал, что он связался с ним после этого, извинился и больше не звонил. Теперь же, по мнению Попова, рэперу грозит наказание по уголовной статье.

«Уклонение от воинской службы – это уголовная статья с максимальным наказанием в виде лишения свободы до двух лет. Суд примет решение о наказании в зависимости от его обстоятельств. Ему сейчас нужно либо долг исполнять, либо от гражданства отказаться», - заявил юрист.

Ранее стало известно, что рэпер Vacio решил отказаться от российского паспорта.