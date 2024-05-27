Сбежавший в США рэпер Vacio решил отказаться от российского паспорта

Рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, планирует отказаться от российского гражданства. Он сбежал в США через Армению, так как не хотел служить в армии после скандальной «голой» вечеринки.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Васильев прошел недельный курс по подготовке к службе, но потом резко передумал идти в армию и при помощи неназванных «третьих лиц» сбежал из страны.

Рэпер объяснил свой поступок тем, что хочет заниматься только музыкой. В связи с этим он решил также отказаться от российского паспорта.

Васильева призвали на срочную службу после скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой в клубе Mutabor. Он буквально воспринял дресс-код и пришел на мероприятие в одном носке на интимном месте. Из-за этой выходки рэпер был задержан на следующий день. После случившегося активисты потребовали, чтобы Vacio отправили в армию, и сам он согласился с этим.

В январе стало известно, что Екатеринбургский военкомат сначала не призвал музыканта из-за проблем со здоровьем, однако в военкоматах Москвы пришли к выводу, что они не помешают службе. Также появилась информация, что он будет служить в музыкальном подразделении.