Экс-жена Гуфа рассказала о трудностях воспитания ребенка без отца

Популярная блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай высказалась о трудностях в воспитании детей в одиночку. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Звезда рассказала, что крайне тяжело быть единственным родителем в семье. К примеру, в случае болезни ей становится трудно следить за домашним бытом и детьми.

«Когда ты заболеваешь, то все летит к чертям собачьим. А когда заболевает и родитель, и ребенок, то пиши пропало. Очень сложно вывозить», — призналась предпринимательница.

Напомним, Айза прославилась после брака с рэпером Гуфом. Музыкант и блогерша официально узаконили свои отношения в 2008 году. В 2010-м у пары родился сын Сэм. Звездные супруги расстались в 2013-м. Как уточнила бизнесвумен, причиной их разрыва стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость артиста.

Ранее Айза сообщила о готовности вступить в новые отношения. Знаменитость подчеркнула, что устала быть одной и желает сходить на свидание.

Также Айза решила рассказать о новой пластической операции.