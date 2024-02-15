«Я записалась»: Айза открыто рассказала о новой пластической операции

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай рассказала, что записалась на пластическую операцию. Она открыто сообщила о подготовке к хирургическому вмешательству в своем Telegram-канале.

Девушка пообещала поделиться подробностями операции позже и подчеркнула, что задуманное не связано со сменой цвета глаз. Ранее Айза намекала на желание провести подобную операцию, но откладывала ее из-за высокой стоимости, которая составляла $12 тысяч.

«Я записалась на пластическую операцию. Буду сегодня вам рассказывать», – поделилась блогер.

В сентябре 2023 года Айза призналась, что жалеет о прошлой операции на увеличение груди, назвав ее «самой большой и единственной ошибкой». Однако остальные хирургические вмешательства устраивают ее. Бизнесвумен объяснила, что сделала силиконовую грудь в 2010 году и избавилась от имплантов в 2011 году.

В марте телеведущая решила пересадить волосы с затылка из-за «неестественно огромного» лба и показала видео после операции, снятое спустя два месяца. А в апреле она рассказала о липосакции, на которую согласилась. Это была ее первая косметическая операция по удалению жировых отложений за последние шесть лет.

Ранее мы писали о том, что продюсер Андрей Разин рассказал о четырех пластических операциях Юрия Шатунова. Он порассуждал на тему пластики и признался, что не собирается делать масштабных процедур, но зону глаз хотел бы подкорректировать.