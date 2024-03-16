«Я полна счастья»: Айза заговорила о новых отношениях

39-летняя Айза призналась, что готова к новым отношениям. Блогерша утверждает, что устала быть одной и хотела бы сходить на свидание.

Вот уже несколько лет как экс-жена Гуфа живет на Бали и время от времени приезжает в Москву. Совсем скоро она снова порадует жителей столицы своим появлением. Дело в том, что в апреле звезда планирует сделать пластику груди.

Однако пока Айза продолжает греться в лучах солнца и наслаждаться теплым океаном. Звезда вышла на связь с подписчиками и рассказала, что посетила место, где нельзя находиться с телефоном.

«Там все медитируют, смотрят закат, едят полезную еду и ходят по разным видам бань и саун. Еще там купели с горячей и холодной водой и огромный бассейн на обрыве», – поделилась она.

Также Айза добавила, что недавно была на встрече с психотерапевтом, после которой она даже задумалась о переменах в личной жизни.

«Я полна счастья и будто хочу на свидание сходить с кем-нибудь. Меня иногда накрывает, что я одна, когда все вокруг парами ходят», – отметила блогерша.

Однако, как утверждает бывшая возлюбленная Гуфа, она намерена строить только здоровые отношения, в связи с чем стала серьезно подходить к выбору мужчины.

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