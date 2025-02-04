Футболиста Артема Дзюбу оштрафовали на 250 тыс. руб после интервью. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза.

В ноябре 2024 года Артем Дзюба раскритиковал клуб «Локомотив», в котором он играл с 2023 по 2024 год. Спортсмен заявлял, что не подаст руку Галактионову, что у тренера был конфликт с гендиректором, а команда поделена на «группировки».

На следующий день после выхода интервью на «Матч ТВ», руководство «Локомотива» выступило с критикой слов Дзюбы. В клубе заявили, что спортсмен нарушил спортивную и деловую этику.

В итоге комитет по этике РФС оштрафовал футболиста на 250 тысяч рублей.

«На основе документов и полученных пояснений члены комитета пришли к выводу, что в данном интервью содержались слова, умоляющие деловую репутацию субъектов футбола. Регламент по этике обязывает субъектов футбола уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других субъектов футбола», — заявил председатель комитета по этике Андрей Стукалов.

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