«Чего мне только не говорили»: Глафира Тарханова заявила, что рожала дочь не в больнице

Ставшая в пятый раз мамой актриса Глафира Тарханова рассказала о том, что родила дочь не в больнице. Звезда уже в четвертый раз становится мамой в домашних условиях, хотя в первый раз это произошло у нее в роддоме. Подробности она сообщила в личном микроблоге.

Знаменитость призналась, что пережила уникальный опыт, но считает, что каждый делает выбор самостоятельно.

«Роды...Да, страшно! Да, больно! Да, каждый раз непредсказуемо. И так веками. В последний раз чего мне только не говорили, какие прогнозы и даты не пророчили...не сбылось. Все индивидуально, и не дано предугадать. Природа...там наверху знают лучше: когда и как долго», – поделилась артистка.

Глафира отметила, что в этом деле важен настрой, знания и доверие к акушерке (доуле), которая должна быть рядом.

«Я имею уникальный опыт: первые в роддоме и четыре домашних. Это мой личный выбор, никого ни за что не агитирую, но думаю, рассуждать на тему, где лучше, могут люди, имеющие опыт и там, и там», – добавила звезда.

Напомним, что 18 июня женщина родила дочь. Она выбрала для наследницы редкое имя Лукерья. Отцом малышки стал актер Малого театра Алексей Фаддеев. С ним Тарханова познакомилась во время съемок фильма «Главный калибр» в 2005 году. Всего через полгода они сыграли свадьбу.

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